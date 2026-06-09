謝罪・反省を伝える ×：厚くお詫び申し上げます ︎：誠に申し訳ございません。深くお詫び申し上げます 言いかえPOINT お礼を伝えるときに使う「厚く」を謝罪で使うのは間違い。「厚く＋お礼」「深く＋お詫び」と覚えておきましょう。お詫びのシーンでは「申し訳ございません」のほかに「お詫びの申し上げようもありません」「弁解の余地もございません」、少し軽やかな「大変失礼いたしま