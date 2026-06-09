プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助前監督が暴行の疑いで書類送検された。報道によると、阿部前監督は5月25日、東京都渋谷区の自宅で18歳の長女に暴行を加えた疑いで現行犯逮捕され、翌日に釈放されていた。本人は事実関係を認めているという。釈放後は在宅のまま任意捜査が続けられていた。共同通信によると、警視庁渋谷署は起訴を求めない「寛大処分」の意見を付けたとみられるという。阿部前監督は今後どうなるのだろうか