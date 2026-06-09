東京時間10:14現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝91.01（-0.29-0.32%） トランプ大統領が楽観的な見方を示しているが、イスラエルがレバノン攻撃を継続しており、警戒感が継続。原油先物は小幅安圏。