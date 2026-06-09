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東京時間10:14現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝22839.00（+124.00+0.55%） ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4345.50（-17.90-0.41%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先は続落、東京金はしっかり