ロックバンド・THE虎舞竜の高橋ジョージ（67）が9日、東京・有楽町にある宮城県のアンテナショップ・宮城ふるさとプラザで行われた新曲「ShowaShowaOndo!〜昭和昭和音頭」発売記念および新レーベル設立発表に参加した。【写真】“まだまだ元気！” 非常にロックなポーズの高橋ジョージロックの日（6月9日）にTHE虎舞竜が新曲「ShowaShowaOndo!〜昭和昭和音頭」をリリース。「ロック×盆踊り」をテーマに、老若男女、場所を選ば