サッカーW杯北中米大会（日本時間11日開幕）に臨む日本代表は8日（同9日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで初練習を行った。メンタル面をサポートする「メンター」として同行するMF南野拓実（モナコ）がチームに合流。練習冒頭のランニングで、並んで先頭を走ったDF長友佑都（FC東京）は「重鎮がまた集まって、やっぱりテンション上がりますね」と南野との再会を喜んだ。「彼を見るだけでテンション上がる。森