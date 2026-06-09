2026年6月6日に放送されたABCラジオ『サマンサ・アナンサのDO UP』。この日の放送ではサマンサ・アナンサさん、佐藤修平アナウンサーに加え、スペシャルゲストとして読売テレビの林マオアナウンサーがABCラジオ初登場。実は林アナ、アナウンサーになる前の学生時代にABCの番組に出演していたという意外な過去が明かされた。 ©️ABCラジオ 垣根を越えたゲスト登場にスタジオも歓迎ムード