ウクライナのゼレンスキー大統領が自身のSNSに投稿した映像では、うっすら明るい空に爆発音がひびく。建物からは巨大な煙が立ち上っている。【映像】ゼレンスキー大統領がSNSに投稿した攻撃の一部始終ロシアのサンクトペテルブルクにある海軍の兵器庫や基地などを攻撃している様子を捉えたものだ。攻撃はドローンによるもので、約1000kmにわたり飛行し、攻撃を繰り返していた。さらにドローン攻撃の影響により石油貯蔵庫で火