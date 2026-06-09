サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に出場する日本代表は8日（同9日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイからベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルに移動して同市内で全体練習を実施。招待された地元住民ら約5000人が見守る中、ランニング、リフティングなど約30分の軽めのメニューで汗を流した。FW塩貝健人は前日7日のU―19日本代表との練習試合で決勝弾を決めて2―1の勝利に貢献。1次リーグ初戦のオランダ戦（14日、