プロ野球・読売巨人軍の阿部慎之助前監督が18歳の長女に暴行を加えたとして、書類送検されました。【映像】阿部前監督が会見で「大粒の涙」をこぼした瞬間阿部慎之助前監督（47）は先月、東京・渋谷区の自宅で18歳の長女の胸ぐらをつかみ押し倒すなどの暴行を加えた疑いで書類送検されました。警視庁によりますと、阿部前監督は容疑を認めた上で、「姉妹でけんかしているところを静かにしろと言ったら言い返してきたのでかっ