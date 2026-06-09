本日6月9日（火）の『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』は、『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』との合体2時間スペシャルで放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！『火曜の良純孝太郎』では、5月19日（火）放送回に続いて、石原良純＆小泉孝太郎が東京を代表する観光地“上野”を大冒険。長年、この街が人々に親しまれてきた秘密、そして上野という地の知られざる歴史に迫る。今回、一