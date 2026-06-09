9日朝、秋田市河辺北野田高屋でクマが目撃されました。近くには河辺中学校があり、警察が注意を呼びかけています。クマが目撃されたのは秋田市河辺北野田高屋字雷谷地の市道です。秋田東警察署の調べによりますと、9日午前7時35分ごろ、子どもを車で送迎していた保護者が、市道上にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約60センチだったということです。近くの民家までは約60メートル、河辺中学校までは約200メー