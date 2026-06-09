9日朝、大仙市刈和野の県道でクマが目撃されました。近くには西仙北中学校があり、警察が注意を呼びかけています。クマが目撃されたのは大仙市刈和野字一ト鶴の県道です。大仙警察署の調べによりますと、9日午前7時55分ごろ、車で走っていた50代の女性が、道路上にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。近くの民家までは約150メートル、西仙北中学校までは約200メートルの