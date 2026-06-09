９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６０円２４銭前後と前日の午後５時時点に比べ２銭程度のドル高・円安で推移している。 ８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円１６銭前後と前週末と比べて１０銭強のドル安・円高で取引を終えた。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げ観測が広がるなかで米長期金利が上昇し、ドル買いを誘う要因となった。