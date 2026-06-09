クリエイト・レストランツ・ホールディングスは小幅に３日続伸。８日取引終了後、米国子会社を通じて、ミネソタ州ミネアポリス近郊でモダンアメリカ料理を提供する「ＨａｚｅｌｗｏｏｄＦｏｏｄ＋Ｄｒｉｎｋ」ブランドを中心としたレストラン事業６店舗を譲り受けると発表した。事業譲受代金は２３４０万ドル（約３７億４０００万円）。 出所：MINKABU PRESS