「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午前１０時現在で、アピリッツが「買い予想数上昇」で４位となっている。 ９日の東京市場で、アピリッツはストップ高カイ気配。同社は８日取引終了後、Ｈ２Ｌ（東京都港区）と資本・業務提携したと発表しており、これが材料視されているようだ。 Ｈ２Ｌは、人間の固有感覚（位置覚・重量覚・抵抗覚など）をデジタル化し、身体の動き・力加減・緊張と