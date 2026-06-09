あさくまは続伸。８日取引終了後、５月度の月次動向を発表した。既存店売上高は前年同月比２２．３％増と、引き続き２ケタ成長を維持した。全店ベースでも同３６．１％増と好調だった。これが買いの手掛かりとなっている。 出所：MINKABU PRESS