オリエントコーポレーションが反発している。８日の取引終了後、投資会社のストラテジックキャピタル（東京都港区）がオリコの株式の買い増しに動いたことが明らかとなり、思惑視されたようだ。同日に提出された変更報告書によると、ストラテジックキャピタルの保有割合は１１．７８％から１２．８０％に上昇した。報告義務発生日は１日。保有目的には「株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要