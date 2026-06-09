腸内細菌の集まり（腸内フローラ）は、消化・免疫・精神的健康にまで関わる重要な存在です。スクラロースやサッカリンなどの人工甘味料が、有益な菌を減らしたり腸内の多様性を低下させたりする可能性が、動物実験や一部のヒト研究で示されています。腸内環境への影響について、研究から見えてきた内容を詳しく解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫