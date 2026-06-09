開催：2026.6.9 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 3 - 1 [Rソックス] MLBの試合が9日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとRソックスが対戦した。 レイズの先発投手はイアン・シーモア、対するRソックスの先発投手はコネリー・アーリーで試合は開始した。 1回裏、1番 ヤンディ・ディアス 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでレイズ得