1年間に告訴・告発で刑事手続きに巻き込まれる韓国人は70万人を超える。【関連】韓国人に頻発する精神疾患「ファビョン（火病）」…対処法はある？人口が2倍以上の日本における年間の告訴・告発件数は1万件余りにすぎない。人口比で計算すると、韓国は日本の100倍以上だ。紛争が起きると、対話よりもまず告訴状を持ち出す国。それが大韓民国だ。漢陽（ハニャン）大学法学専門大学院教授（司法研修院第16期）のパク・チャンウン氏は