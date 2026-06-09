全国各地区野球連盟のリーグ戦や代表決定戦を勝ち抜いた王者が一堂に会して、春の大学日本一を決定する全日本大学野球選手権が開幕しました。 【画像を見る】「理想のバッティングができた」大商大・権田選手の表情は ７５回の記念大会を迎えた今年、関西からは、関西学生野球、関西六大学、京滋大学、近畿学生、阪神大学それぞれの連盟の優勝校が参加。初日の８日は、近畿学生連盟の春季リーグを制した奈良学園大学