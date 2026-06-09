オープンAIのサム・アルトマン最高経営責任者（CEO）＝2月11日/Nathan Laine/Bloomberg/Getty Imagesニューヨーク（CNN）対話型人工知能（AI）「チャットGPT」を開発する米オープンAIが新規株式公開（IPO）を申請した。数日前には競合するアンソロピックもIPOを申請し、宇宙企業スペースXは12日に上場を予定している。3社で総額数千億ドル規模に達する見通しの巨額IPOは、一般投資家が期待のAIスタートアップに投資するチャンスに