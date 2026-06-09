6人組ボーイグループのBOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）が8日、韓国で1stスタジオアルバム「HOME」カムバックショーケースを開催した。メンバー全員が楽曲の制作に関わった、グループ初のフルアルバム。JAEHYUN（ジェヒョン、22）は「練習生の頃から現在まで向き合ったさまざまな環境をすべて溶け込ませた。『HOME』という一番個人的な空間で、僕たちが大事にしてきた本心を込めました」。LEEHAN（イハン、21）は「作業に参加し