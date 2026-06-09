【ファイナルファンタジーVIIポリゴンソフビクラウド・ストライフ】 9月26日 再販予定 価格：3,300円 スクウェア・エニックスは、通販サイト「スクウェア・エニックスe-STORE」にてフィギュア「ファイナルファンタジーVIIポリゴンソフビクラウド・ストライフ」の再受注を受け付けている。9月26日に再販を予定し、価格は3,300円。 本商品はPRG「ファイナル