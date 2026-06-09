気温も湿度も高まるこれからの季節は、メイク崩れや紫外線対策が気になる時期。特に40代・50代になると、シミやくすみをカバーしたい一方で、厚塗り感や乾燥によるメイク崩れは避けたいところです。そこで今回は、大人肌を自然にカバーしながら、夏でも快適に使いやすいファンデーションを厳選。美白ケアに着目したアイテムから、ツヤ肌を演出する美容液ファンデ、ハイカバーなクッションタイプまで、今の季節に頼れる３品を紹介し