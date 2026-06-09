馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回は特別編で、キタサンブラックが９着に沈んだ２０１７年の宝塚記念を取り上げる。大阪杯、天皇賞・春からのＧ１・３連勝を狙ったが、まさかの９着。今年は息子のクロワデュノールに自らが成し遂げられなかった偉業を託すことになる。直線のどよめきとともに夢が消えた。直線半ばからどんどん遠くなっていくライバルたちの背中。単勝１・４倍に推されたキタサ