４人組ロックバンド「ＴＨＥ虎舞竜」のボーカル・高橋ジョージが９日、東京・有楽町の宮城ふるさとプラザで新曲「ＳｈｏｗａＳｈｏｗａＯｎｄｏ！〜昭和昭和音頭」発売記念＆新レーベル「パイナップルレコード」設立発表会見を行った。ロックの日にあたるこの日、宮城県出身の高橋が故郷のアンテナショップから新たな挑戦をぶち上げた。高橋は整えられたリーゼントに白い革ジャン姿で登場した。会場からあふれるほど集まった報