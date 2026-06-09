本拠地フィリーズ戦米大リーグ、ブルージェイズの岡本和真内野手が8日（日本時間9日）、本拠地フィリーズ戦に「4番・三塁」で先発出場。3回の守備で好プレーを披露し、地元局の放送席を唸らせた。3回のフィリーズの攻撃。2-0から3点追加し、なお1死満塁のチャンス。ここでガルシアの打球は三塁線を襲った。岡本は飛びついてキャッチすると、素早く本塁へ送球。好プレーでさらなる失点を防いだ。ブルージェイズ地元局「スポ