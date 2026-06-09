吉田麻也がグループFのライバル国について言及した森保一監督率いる日本代表が現地時間6月8日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビル入りした。サポートメンバーのMF南野拓実が合流し、合計28人でトレーニング。南野とともにチームをサポートするDF吉田麻也が「気にはなりますけど」とライバル国の試合結果について話した。南野と吉田を合わせて28人。主将のMF遠藤航も一部トレーニングに参加し、ベースキャンプ地のナッ