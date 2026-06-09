1−3月期の韓国経済は1．8％成長した。2月末からの中東情勢悪化にもかかわらず、半導体輸出好調と設備投資急増で大幅に成長した。韓国銀行は9日、1−3月期の実質国内総生産（GDP）成長率（改定値）が前四半期比1．8％と集計されたと明らかにした。4月23日に発表した速報値も予想値を大きく上回ったがそれよりも0．1ポイント上方修正された。前年同期比では3．8％の成長率だ。四半期成長率は昨年1−3月期にマイナス0．2％、4−6月期