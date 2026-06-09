BLACKPINK（ブラックピンク）のジェニーが米大型音楽フェスティバルのステージで新曲を初公開する中、ステージ上で披露したユニークな歯のアクセサリー「グリルズ（Grillz）」が思わぬ話題を集めている。ジェニーは7日（現地時間）、米ニューヨークで開かれた「ザ・ガバナーズ・ボール2026」の最後のヘッドライナーとしてステージに立った。この日、ジェニーは『Filter』をはじめ、『Damn Right』『Mantra』『Handlebars』『Like J