韓国の蠔慶勲（ペ・ギョンフン）副首相兼科学技術情報通信部長官は、エヌビディア（NVIDIA）の次世代人工知能（AI）アクセラレーター「ベラ・ルービン」について、「韓国が最優先で供給を受けることになった」と明らかにした。蠔副首相は8日、ソウルの新羅ホテルでエヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）と会談した後、記者団に対し、「われわれがGPU（画像処理装置）の供給を受けるにあたり、支障な