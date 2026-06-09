長男は小学校から高校まで野球をしていました。私はあまり熱心な親ではなく、子どもの試合を見に行ったのは高校3年最後の夏の大会だけ。ユニフォーム姿の孫が「勝ったよ」と帰ってくるとリビングの金田正一が「おっしゃ！よかったな！」と迎える全日警ホームセキュリティーのCMが脳裏に刷り込まれているせいか、あれが野球をやる子どもとその親族の理想だと思っている節がありました。【画像】足を肩幅に開き、憮然とした表情