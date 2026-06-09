8日午後、横手市の住宅建築現場で作業をしていた男性が転落する事故がありました。男性はあごや足の骨を折る大けがをしています。事故があったのは、横手市大森町の住宅建築現場です。横手警察署の調べによりますと、8日午後3時半ごろ、住宅の建築作業をしていた横手市の65歳の男性が、はりから約3.5メートル下の地面に転落しました。男性は下あごや左足の骨を折る大けがをしています。男性はヘルメットや安全帯はつけていま