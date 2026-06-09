旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■漆黒です正解：ブラックベリー難易度：★★☆☆☆完熟したものを食べるのが鉄則ですブラックベリーとはバラ科キイチゴ属に属する落葉低木の果実です。その実は、小さな粒が集まったような独特の形をしており、熟すにつれて赤から深い黒