8日の夜、山形県天童市で、警察官から車を止めるよう促された男が、無言のまま刃物を持って警察官に向かっていき、その後現行犯逮捕される事件がありました。 警察官が拳銃を構えて警告する緊迫した事態となりました。 銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、天童市貫津に住む無職の男（41）です。 ■「家の付近を何度も走行する不審な車」と通報 警察によりますと、きのう午後8時ごろ、市民から「家の付近を何度も走行する