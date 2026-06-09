2026年６月７日（現地時間８日）、日本代表が事前キャンプ地のモンテレイでU-19日本代表と完全非公開のトレーニングマッチを実施した。日本サッカー協会によると、森保ジャパンが２−１の勝利。得点者は鈴木淳之介と塩貝健人で、試合形式は35分×４本だった。翌８日、ベースキャンプ地のナッシュビルに移動し、GEODIS PARKで初日のトレーニングを終えた鎌田大地はその一戦を次のように振り返った。「内容というよりもコンディ