◆シェラトン都ホテル大阪から、『人魚姫』がテーマのアフタヌーンティー。貝殻の形のマカロンやサンゴを模したタルトなどシェラトン都ホテル大阪の「レストラン＆ラウンジ・バー eu（ゆう）」にて、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで開催される「プリンセスアフタヌーンティー 〜マーメイド〜」。アンデルセン童話『人魚姫』をテーマに、貝殻やサンゴなどをモチーフにした夏らしいスイーツで、涼しげな海の世界を表現。デ