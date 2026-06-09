百年構想リーグが終わり、ヴィッセル神戸が鹿島アントラーズを下して王者に輝いた。シーズン終盤はなかなか勝ちきれず試行錯誤していた神戸。そのなかでベテランのエースＦＷ大迫勇也選手がミヒャエル・スキッベ監督へ“直談判”し、今回の勝利を掴み取った。監督へお願いした内容とは…？ ▼第１戦で大迫選手はハットトリックを達成 関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応