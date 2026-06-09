お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が9日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。「#ひと仕事終えました」と書き出したイモト。「#気温40°」「#とにかく暑い」と振り返った。「#直で塩なめて乗り切った」とコメント。ファンからは「私の活力になっています」「そろそろヤバい季節がやってきますね」「身体に気をつけて下さい」「かっこいいです」などのコメントが寄せられた。