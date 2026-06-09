東京都台東区東上野の路上で、香港に運ぶ予定の約4億2千万円が入ったスーツケースを盗んだとして、窃盗罪などに問われた指定暴力団住吉会系組幹部伊藤雄飛被告（27）は9日、東京地裁の初公判で「間違いないです」と起訴内容を認めた。被告は実行役とされる。被告は1月29日夜、現金計約4億2300万円が入ったスーツケース3個を盗んだとして起訴された。事件では、被告を含め実行役や指示役とされる男計5人が窃盗罪で起訴された