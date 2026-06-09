片山さつき財務相は9日の閣議後記者会見で、1ドル＝160円近辺の円安ドル高水準で推移する外国為替市場について「このような状況ではますます断固たる措置を取る用意があることは変わらない」と述べ、為替介入を示唆してけん制した。日米欧の中央銀行による政策決定の会合が近づいており「発言しやすい時期ではない」と指摘しつつも、必要な措置は取り得ると強調した。政府、日銀は4月下旬からの1カ月間に総額11兆円を超える