サッカーW杯北中米大会（日本時間11日開幕）に臨む日本代表は8日（同9日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで初練習を行い、メンタル面をサポートする「メンター」として同行するMF南野拓実（モナコ）がチームに合流した。グラウンドでスタッフと笑顔で言葉を交わし、練習冒頭のランニングでは先頭を走った。ボールを使用したメニューには参加せず、練習を見守った南野は「このグループに入れることをまずうれし