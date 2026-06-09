部下の意欲を高めるには、どんな褒め方をすればいいのか。脳科学者の篠原菊紀さんは「相手のやる気を高めたいときと、相手が意欲や自信をなくしてしまっているときで、褒め方を変えるといい」という――。※本稿は、篠原菊紀『脳を乗っ取る感情からあなたを守る方法』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kyonntra※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kyonntra■目的別に使い分ける「褒める方法」日常