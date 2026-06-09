脳科学者の中野信子先生が「怒りと上手に付き合う」ための親子トレーニングを教えます。■お笑い芸人のトークに突っ込んでみる理不尽なことを言われたとき、怒りに任せてきつく言い返すと、相手の反発を招いたり、関係がこじれたりすることもあります。言い返し方の参考になるのが、お笑い芸人さんのトークです。芸人の皆さんは、怒りや不利な状況を、言葉の選び方や間の取り方で巧みに笑いに変えます。ここから学ばない手はありま