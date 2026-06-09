ワールドカップ戦士が語る（１）駒野友一インタビュー＠中編「2006年・ドイツ」「2010年・南アフリカ」◆駒野友一・前編＞＞2006年ドイツ大会は「ジーコ監督の信頼を得られなかった」イビチャ・オシムから岡田武史へ──。激動の指揮官交代を乗り越え、チーム一丸となってワールドカップ・ベスト16へと躍進した2010年の南アフリカ大会。直前のシステム変更でスタメンに返り咲き、不屈の精神で全試合フル出場を果たした駒野友一