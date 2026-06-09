反原発デモに参加する柄谷行人さん＝2012年3月、東京・日比谷公園「好書好日」の姉妹サイト「じんぶん堂」では、「いま」を考えるヒントになる優れた人文書を各出版社が紹介しています。戦後、民主主義国家としての体制を築き上げたこの国は、いっぽうで、その土台を築く「政治参加」について、「一生懸命やってきた！」と胸を張れる人は多くないかも知れません。国家情報局の設置議論など、国家と市民の関係がゆらぐなかで、改