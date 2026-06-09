戦前のお茶の間を再現した展示に「二十四時家庭双六」が置かれている国内最大級の歴史系博物館、国立歴史民俗博物館（歴博、千葉県佐倉市）で、「近代」を扱う常設展示室が３月にリニューアルした。様々な立場の個人の視点をベースにした展示にし、訪れた人が「自分と歴史がどう関わるか」を考えてほしいという。丸いちゃぶ台に火鉢やガラス棚が置かれた畳の部屋。一家だんらんの声が聞こえてきそうな、戦前の住宅を再現してい