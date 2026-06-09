ごみ清掃員としても活動しているお笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一が９日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。牛乳パックの捨て方について解説した。滝沢は、コンビニやスーパーのレジ袋に入った状態の、空の牛乳パックの写真をアップしたうえで「牛乳パックをそのまま出す方がいますが、切って、洗って、スーパーに持っていけば、６枚でトイレットペーパーひとロールになりますよ！」と、ゴミとして出すよりも、切ったうえで